Akkoord tussen Gyrano Kerk en Cagliari

Serie A-clubs Cagliari en Hellas Verona hebben serieuze biedingen gedaan op de aanvaller van FC Utrecht en inmiddels is duidelijk geworden, dat Kerk een akkoord heeft met Cagliari over zijn persoonlijke voorwaarden. Bronnen in Italië melden dat Cagliari en Kerk overeenstemming hebben bereikt over een contract van vier seizoenen.

Het wachten is op een akkoord tussen de clubs. FC Utrecht verkeert in een comfortabele positie, omdat het contract van Kerk in de Domstad nog drie jaar doorloopt. Trainer John van den Brom zou de pijlsnelle aanvaller er het liefst bij houden dit seizoen, maar tegelijkertijd zal de club beseffen, dat Kerk zowel sportief als financieel een grote stap voorwaarts kan maken.

Als Cagliari - of een van de andere geïnteresseerde clubs - het bedrag op tafel legt dat FC Utrecht in gedachten heeft, zal FC Utrecht Kerk niet koste wat het kost binnenboord kunnen houden. Er is nog wel een serieus gat tussen vraag en aanbod. FC Utrecht heeft een bedrag van rond de 10 miljoen euro in gedachten, terwijl in Italië wordt gemeld dat Cagliari tot nu toe maximaal 7 miljoen euro heeft geboden.