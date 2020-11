AZ komt er met kleine nederlaag bij Real Sociedad genadig vanaf

Slot moest het in San Sebastian stellen zonder de geblesseerd afgehaakte Bruno Martins Indi en koos ervoor om aanvoerder Teun Koopmeiners centraal achterin naast Pantelis Hatzidiakos te posteren. Geen echte verdediger in de persoon van Timo Letschert of Ramon Leeuwin, maar een keuze voor het (aanvallende) voetbal.

Boadu in de basis

Albert Gudmundsson zakte een linie naar het middenveld en daardoor kwam er voor Myron Boadu een plek vrij in de spits. Maar met die basiself was het in de eerste 45 minuten een kat-en-muis-spel tussen AZ en de koploper van de Spaanse Liga. Onder aanvoering van de 34-jarige David Silva creërde de thuisclub kans op kans en mocht AZ doelman Marco Bizot dankbaar zijn dat het bij rust nog 0-0 was.

De goalie redde op een kopbal van Mikel Merino, zag een schot van Silva smoren in een woud van benen voor hem, keek een kopbal van Robin Le Normand naast de kruising en zag Portu een voorzet van Nacho Monreal voorlangs glijden. Het enige Alkmaarse wapenfeit was een schotje van Owen Wijndal, dat na een mooie combinatie met Calvin Stengs in de handen van doelman Miguel Angel Moya belandde.

Openingsgoal onvermijdelijk

De tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd. Bizot moest direct weer handelend optreden bij een grote kans voor Portu en Mikel Oyarzabal stiftte over na balverlies van Boadu. De onvermijdelijke openingsgoal kwam na een klein uur spelen via Portu, die een mislukt schot van Oyarzabal van dichtbij tot doelpunt promoveerde. Alexander Isak kon een minuut later al voor 2-0 zorgde, maar andermaal Bizot verhinderde dat.

In de laatste twintig minuten kwam AZ een aantal keer gevaarlijk richting het vijandelijke doel opzetten, waar Slot de Alkmaarders met vijf wissels van vers bloed had voorzien. Onder meer Letschert, Hakon Evjen, Ferdy Druijf en Zakaria Aboukhlal waren door de coach gebracht, en die laatste kreeg dé kans op 1-1. Uit een ingooi van Koopmeiners pegelde de aanvaller de bal uit de draai over.

Daardoor bleef het 1-0 en krijgt AZ over drie weken in Alkmaar de kans op revanche. Omdat onderling resultaat in de Europa League de doorslag geeft, is Sociedad AZ nu gepasseerd.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma in de Europa League