Heibel in Vuelta

Alejandro Valverde heeft met zijn onsportieve gedrag in de negentiende etappe bepaald geen vrienden gemaakt. Ⓒ Hollandse hoogte

TOLEDO - In een wit busje van de UCI direct naast het huldigingspodium moet de leiderspositie van Primoz Roglic drie kwartier na de finish nog eens gered worden. Opgekropt in deze kleine ruimte krijgen de ploegleiders Addy Engels en Grischa Niermann van Jumbo-Visma de kans uit te leggen waarom ze hun kopman achter hun auto op sleeptouw namen na de massale valpartij. Die heeft van de Vuelta-rit op vrijdag de dertiende een spookrit gemaakt. Voor de tweede keer in drie dagen heeft zijn rode leiderstrui in een waaierrit aan een zijden draadje gehangen.