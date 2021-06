Trek-Segafredo zet actie op touw om onfortuinlijke Koen de Kort ’weer te laten lachen’

De Nederlander deelde de tweet zelf ook: „Mag ik ook meedoen? Ik hou van lachen en heb zeeën van tijd”, twittert hij met enig gevoel van sarcasme.

Door de ernst van zijn verwondingen moest De Kort met spoed per helikopter worden overgebracht naar ziekenhuis Parc Tauli in Sabadell, in de provincie Barcelona, aldus Trek-Segafredo.

Na beoordeling van de ernst van de situatie werd besloten tot een onmiddellijke chirurgische ingreep. Ondanks de inspanningen van de artsen - die meer dan drie uur duurden - was het noodzakelijk om drie vingers te amputeren.

Bekijk ook: Koen de Kort verliest drie vingers bij ernstig ongeluk

De Kort, door zijn ploeg ’onze deskundige wegkapitein’ genoemd, eindigde afgelopen zondag bij de NK wielrennen als 25e. Hij was vorige maand actief in de Ronde van Italië, die hij op de 134e plek afsloot. De Kort verlengde vorig jaar november zijn contract bij Trek met een jaar, tot eind 2021.

Hij rijdt sinds 2017 voor de Amerikaanse WorldTour-formatie, waarbij Steven de Jongh als ploegleider werkzaam is. De Kort behaalde in zijn lange carrière als vooraanstaand helper van kopmannen en sprinters zelf slechts twee overwinningen.