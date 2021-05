Komt met vertrek Zinedine Zidane bij Real Madrid stoelendans in trainersland op gang?

De Koninklijke, dat nog geen officiële verklaring heeft gegeven, greep dit seizoen naast alle prijzen. Real strandde in de halve finales van de Champions League en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op 2 punten van stadgenoot Atlético.

Eerder deze maand brachten Spaanse media al naar buiten dat Zidane aan zijn spelers zou hebben verteld dat hij vertrekt. De 48-jarige Fransman ontkende dat toen stellig. „Hoe zou ik mijn spelers nu kunnen zeggen dat ik vertrek? Het is een leugen”, zei Zidane, die wel erkende dat hij met de clubleiding zou gaan praten over zijn toekomst. De voormalige topvoetballer heeft in Madrid een contract tot de zomer van volgend jaar.

Zidane is bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won hij drie keer de Champions League. De Fransman besloot kort na die derde eindzege op te stappen. Begin 2019 keerde Zidane terug op de bank bij Real Madrid, dat onder zijn leiding vorig seizoen de landstitel pakte.

Een eventueel vertrek van Zidane zou wel eens het begin van een serieuze stoelendans in trainersland kunnen betekenen. Als vervanger wordt namelijk Antonio Conte van kersvers Italiaans kampioen Internazionale genoemd. De Italiaan stapte deze week op in Milaan vanwege onenigheid met het bestuur.

Bekijk ook: Antonio Conte weg bij kampioen Internazionale

Ook de naam van Massimiliano Allegri zingt rond, al wordt de Italiaan inmiddels eveneens in verband gebracht met Juventus en Inter. Zidane heeft zelf een verleden bij Juventus en wordt door fans van de club gezien als de ideale opvolger van Andrea Pirlo, onder wie De Oude Dame voor het eerst in negen jaar geen kampioen werd. De topclub uit Turijn eindigde dit seizoen slechts als vierde in de Serie A.