Wim Jonk Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Ze werkten allebei jarenlang in de internationale top, maar sinds vorige zomer zijn ze verantwoordelijken in de Keuken Kampioen Divisie: Wim Jonk (53) bij FC Volendam en Andries Jonker (57) bij Telstar. Vanavond nemen ze het in Volendam tegen elkaar op. Jonk versus Jonker in de Noord-Hollandse vissersderby.