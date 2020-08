Bauke Mollema schrijft Chris Froome af voor de Tour

Hij zag de Brit die vier keer de Tour naar zich toe wist te trekken, al vroeg afhaken in de tweede etappe van de Tour de L’Ain. ,,Hij moest de groep laten gaan, toen die nog uit zeker twintig man bestond. En vrijdag bleek eveneens dat hij niet sterk genoeg was. Goed, hij had wat problemen onderweg, maar normaal gesproken lukt het een renner van zijn kaliber dan wel in het peloton te eindigen’’, meende Mollema, die zich door een defect schoenplaatje niet meer kon mengen in de strijd om de ritwinst aan het slot van de tweede etappe in de Tour de L’Ain. Die kwam terecht bij Primoz Roglic. Hij finishte als elfde en staat nu vierde in het klassement, zestien seconden achter klassementsleider Roglic.

Hij was blij dat hij de schiftingen overleefde en uiteindelijk overbleef met de sterkste renners. ,,Vrijwel allemaal waren dat de toppers die we volgende maand ook voorin zullen zien. Dat is dan wel lekker. Wat Jumbo vandaag deed, laat zien dat die jongs momenteel gewaagd zijn aan die van Ineos. Vooral Bennett reed erg hard bergop, hij trok alles uit elkaar. Op deze manier valt de Engelse ploeg aan te pakken.’’