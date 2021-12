Toto Wolff twijfelt of Lewis Hamilton volgend jaar nog in Formule 1 rijdt: ’Hij zal pijn nooit kwijtraken’

De zevenvoudig wereldkampioen, die binnenkort zijn 37e verjaardag viert, is volgens Wolff zeer gepikeerd over de gang van zaken in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi.

„Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden”, aldus Wolff. „Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem zondag is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waardes.”

Pijn nooit kwijtraken

Hamilton verlengde in juli zijn contract bij Mercedes tot en met 2023. Dat betekent dat hij in principe ook de komende twee jaar in de Formule 1 rijdt voor het Duitse team. Hamilton leek zondag zijn achtste wereldtitel te gaan veroveren, waarmee hij het record van Michael Schumacher zou overtreffen. In de laatste ronde van de race werd de Brit echter gepasseerd door Max Verstappen, die daardoor de titel pakte. Mercedes vindt dat Hamilton is bestolen door de raceleiding, die in de laatste rondes een aantal controversiële beslissingen nam.

„Het zal lang duren voor we kunnen verteren wat zondag is gebeurd”, zei Wolff tijdens zijn eerste media-optreden sinds de race. „Ik denk zelfs dat we hier nooit overheen komen, dat is onmogelijk. Zeker Lewis als coureur niet. Ik hoop heel erg dat wij en de rest van het team dit achter ons kunnen laten. Maar hij zal de pijn die zondag werd veroorzaakt nooit kwijtraken.”

Luister ook naar de allerlaatste Formule 1-podcastvan dit seizoen waarin voormalig coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren bijkomen van de race in Abu Dhabi: