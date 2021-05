Ronald Koeman: ’Ik kan me voorstellen dat er vragen over mij zijn’

„We zijn heel teleurgesteld”, gaf Koeman na afloop toe in Valencia. „We vragen onszelf ook af wat er na de rust gebeurde. We leden balverlies op riskante posities en maakten veel fouten in de verdediging. Een club als Barcelona mag nooit drie treffers in één helft incasseren.”

Koeman zei te beseffen dat zijn positie bij Barcelona opnieuw ter discussie zal komen te staan, vooral in de Spaanse media. „Als coach lig je altijd onder een vergrootglas, maar na deze tweede helft kan ik me voorstellen dat er vragen over mij zijn. Het is inderdaad nu heel moeilijk om nog kampioen te worden. Maar we moeten doorgaan en proberen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen.”

Barcelona staat met 76 punten op de tweede plaats. Atlético Madrid en Real Madrid hebben respectievelijk 77 en 75 punten, met een wedstrijd minder gespeeld. Atlético neemt het woensdag in eigen stadion op tegen Real Sociedad en Real Madrid gaat donderdag op bezoek bij Granada.