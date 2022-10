Premium Het beste van De Telegraaf

Kroaat weigert nummer tien Catinas te onderschatten Geen Verhoeven, maar ’laagvlieger’ voor Plazibat: ’Achteraf misschien meer geld moeten vragen’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Antonio Plazibat komt op 19 november weer in actie namens Glory. Raul Catinas is zijn tegenstander. Ⓒ Glory

Antonio Plazibat aast al maanden op een titelgevecht tegen Rico Verhoeven, maar moet na de zege van Alistair Overeem op Badr Hari wederom een pas op de plaats maken. De gesprekken tussen Glory en de kampen van Verhoeven en Overeem zijn inmiddels in volle gang en dus vecht de 28-jarige Kroaat nu tegen Raul Catinas, de nummer tien in de zwaargewichtranking. Op 19 november treffen de twee elkaar in het Maritim Hotel in het Duitse Bonn, zo werd woensdag bekend.