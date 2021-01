Steven Berghuis ziet Ajax-Feyenoord niet als bepalend voor seizoen

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis tijdens het duel met PEC Zwolle. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Winst of verlies in de Klassieker is niet bepalend voor het seizoen van Feyenoord. Dat zegt aanvoerder Steven Berghuis. ,,Na Ajax-Feyenoord zijn we pas op de helft van de competitie. In deze fase kijk ik nog niet zoveel naar de ranglijst’’, aldus de sterspeler van de Rotterdammers.