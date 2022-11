Basisplaats Malen helpt Borussia Dortmund niet tegen ’Gladbach’

Jonas Hofmann was de grote man bij de thuisploeg. Hij opende de score en bereidde ook de doelpunten van Ramy Bensebaini en Kouadio Koné voor. Marcus Thuram scoorde eveneens voor Borussia Mönchengladbach. Julian Brandt (1-1) en Nico Schlotterbeck (3-2) troffen doel voor Borussia Dortmund.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund, maar werd na 71 minuten gewisseld. De aanvaller kreeg vrijdagochtend van bondscoach Louis van Gaal te horen dat hij niet met het Nederlands elftal naar Qatar gaat. Oud-PSV'er Malen maakte wel deel uit van de voorlopige selectie van Oranje voor het WK.

Borussia Dortmund is de nummer 6 van de Duitse voetbalcompetitie en heeft een achterstand van 6 punten op Bayern München. De koploper uit Beieren speelt zaterdag uit tegen Schalke 04.

Ligue 1 en Serie A

In Frankrijk hielden Lyon en Nice elkaar in evenwicht. Pepe bracht de bezoekers voor rust op voorsprong met een penalty en in de slotfase kreeg ook Lyon een strafschop. Die werd benut door Lacazette: 1-1.

In Italië traden Empoli en Cremonese vrijdagavond tegen elkaar aan. De bezoekers, waar oud-Feyenoorder Cyriel Dessers twintig minuten voor tijd inviel, verloor met 2-0. Voor Empoli scoorden Nicolo Cambiaghi en Fabiano Parisi.