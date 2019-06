Dumoulin: ’Ik werd er helemaal gek van’

„Het heeft op dit moment gewoon geen zin meer. Het waren een paar moeilijke weken. Ik ben als een gewonde dolle stier op de Tour afgerend. Dat het herstel van die knie zo gecompliceerd zou worden, hadden we niet kunnen verwachten. Op een gegeven moment werd het bijna een soap”, vervolgt Dumoulin, die zondag aan zijn knie werd geopereerd, waarbij een stuk gravel uit zijn knie werd verwijderd.

Twijfel

Dumoulin maakte afgelopen maandag een testrit, die voor zijn gevoel goed verloop. Vervolgens rijdt hij in de middag alleen (!) met de auto naar La Plagne. Onderweg krijgt de nummer 2 van de laatste Tour de France last van zijn knie, maar vooral de twijfel slaat toe. „Waar ben ik in godsnaam mee bezig, want ik kan nog niks met die knie doen.” Na zo’n drie uur neemt Dumoulin voorbij Nancy de afslag en keert huiswaarts. „Maandag zat ik in de auto en toen dacht ik voor het eerst; ’wat is er allemaal gebeurd’. In de auto heb ik de beslissing genomen dat het geen zin meer heeft.”

Sinds de zware val in de Giro is het voor Dumoulin vooral een revalidatieproces geweest. „En dat in plaats van in goede vorm de Tour proberen te winnen”, stelt Dumoulin tegenover de NOS. „Ik was alleen maar bezig met die knie.”

Vuelta

Dumoulin verwijt de medische staf van Team Sunweb niets. Door critici werd namelijk gesteld dat er mogelijk eerder tot een operatie had moeten worden overgegaan. „Na de Dauphiné hebben we pas echt kunnen beslissen om te opereren. Dit hadden we niet kunnen voorzien. Ik ben door de medische staf van de ploeg supergoed geholpen. Daar ben ik oprecht echt heel erg dankbaar voor. Het is gewoon botte pech dat er zo’n klein deeltje zo veel ellende heeft kunnen veroorzaken. Dat hadden we niet kunnen voorzien.”

De beslissing om een streep door de Ronde van Frankrijk te halen, voelt voor Dumoulin als een opluchting. „Zonder na te denken heb ik er alles aan gedaan om toch naar de Tour te gaan. Dit moet ik niet eens meer willen. Ik heb er ook nog geen moment spijt van gehad. Ik haal het gewoon niet meer. Ik heb een wond en tien hechtingen in mijn knie.” Nu is de Limburger vooral toe aan rust, maar kijkt hij met een schuin oog toch ook al weer naar de nabije toekomst. „Het waren stressvolle en rare weken. De Vuelta trekt mij wel heel erg nu, maar misschien denk ik daar volgende week heel anders over. Ik wil nu eerst rust.”

