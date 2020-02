Calvin Stengs

ENSCHEDE - Arne Slot was na zijn eerste training als hoofdcoach van AZ zeer benieuwd hoe hij en zijn ploeg zouden omgaan met tegenslag. Welnu, de tijd om daar achter te komen is aangebroken. Na de bekeruitschakeling tegen NAC ging de Alkmaarse formatie drie dagen later opnieuw onderuit, ditmaal in de Grolsch Veste tegen FC Twente (2-0).