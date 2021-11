Kolderiek: FIFA viert mijlpaal één jaar voor ’onderscheidend’ WK in Qatar

FIFA-president Gianni Infantino Ⓒ ANP/HH

ZURICH - Wereldvoetbalbond FIFA staat dit weekend stil bij het feit dat precies over een jaar het WK voetbal begint in Qatar. Op 21 november 2022 is in het Al Bayt Stadium de aftrap van de eerste groepswedstrijd.