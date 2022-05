Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse-trainer Letsch bedankt bij voorbaat voor overgangsjaar

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Danilho Doekhi buigt het hoofd na weer een AZ-doelpunt.

ALKMAAR - Met de 6-1 nederlaag tegen AZ eindigde niet alleen het seizoen van Vitesse in mineur, maar lijkt ook een einde gekomen aan een tijdperk. De Arnhemse club heeft dankzij de royale Russische eigenaren twaalf jaar mee kunnen draaien in de subtop, maar het is zeer de vraag of dat komend seizoen weer mogelijk is. Nu Valeriy Oyf de club in de verkoop heeft gegooid, is de onzekerheid over de toekomst groot en dat heeft direct zijn weerslag op het sportieve plaatje.