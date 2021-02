Luuk de Jong geeft Sevilla hoop tegen ijzersterk Borussia Dortmund

De Jong, vorig jaar de held van Sevilla in zowel de halve eindstrijd als de finale van de Europa League, was na een uur als invaller in het veld gekomen. Vijf minuten voor tijd promoveerde hij een vrije trap van Oscar Rodriguez, een andere invaller, tot assist.

Erling Braut Haaland was ondanks de late treffer van de Oranje-international wel dé man van de avond. De Noorse superaanvaller van Borussia Dortmund scoorde in Spanje twee keer en voerde zijn seizoenstotaal in de Champions League op naar acht. In totaal heeft hij nu al achttien keer gescoord in de belangrijkste Europa Cup.

Suso opende in de zevende minuut nog wel de score voor Sevilla, maar daarna was het tijd voor een showtje van de pas 20-jarige Haaland. In de 19e stelde hij Mahmoud Dahoud in staat de gelijkmaker te produceren. Daarna sloeg Haaland zelf keer toe.

Erling Braut Haaland heeft weer gescoord. Ⓒ ANP/HH

Op aangeven van respectievelijk Jadon Sancho en Marco Reus zorgde hij erin de 27e en 43 minuut voor dat de return in het Ruhrgebied (op 9 maart) voor Sevilla een niet al te lastige aangelegenheid hoeft te worden. Al kreeg Sevilla weer wat hoop door de late goal van Luuk de Jong.