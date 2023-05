Battistella en De Bod moeten vroegtijdig afstappen

Battistella maakte als eerste bekend niet aan de start van de veertiende etappe te verschijnen. De Italiaan van Astana heeft last van zijn darmen en koorts. De Kazachse ploeg wil benadrukken dat hij geen corona heeft. Hij is de eerste renner van de ploeg die het einde niet haalt.

De Bod maakte even later ook bekend niet te kunnen starten. Hij liep eerder deze Giro bij een valpartij een wond op, en die is geïnfecteerd. Daardoor moet De Bod de strijd in de Giro vroegtijdig staken. Na Rigoberto Uran en Jonathan Caicedo is de Zuid-Afrikaanse De Bod de derde renner van EF die het einde van de Ronde van Italië niet haalt.

De overgebleven renners zijn vanaf 12.05 uur begonnen aan de veertiende etappe. Het gaat om een rit van 194 kilometer van Sierre (Zwitserland) naar het Italiaanse Cassano Magnago.