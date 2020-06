Exact jaar na horrorval bedankt Chris Froome zijn dokter

Froome, viervoudig winnaar van de Tour de France, brak toen een dijbeen, elleboog en meerdere ribben. De Franse dokter Remi Philippot was verantwoordelijk voor zijn operatie in het ziekenhuis van Saint-Étienne. De Brit was weken aan bed gekluisterd.

„Een jaar geleden. Ik heb zoveel te danken aan deze man tijdens mijn herstel”, twitterde een dankbare Froome.

Froome mikt in het najaar op een vijfde eindzege. De Brit zou zich zo in het rijtje voegen van recordhouders Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil, en de Spanjaard Miguel Indurain. „Vanaf het eerste moment heeft hij maar één doel voor ogen gehad en dat is de Tour voor de vijfde keer winnen”, aldus ploegleider Servais Knaven van Team Ineos over het herstel van Froome. „Voor iedereen is de vraag of hij dit jaar al goed genoeg is, ook voor ons en hemzelf. Maar hij gaat er wel voor.”