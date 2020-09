Max en Maxi poetsen bij PSV enorme blunder van Mvogo weg

Maxi Romero en Philipp Max zijn blij met elkaar na de ontsnapping van PSV tegen FC Emmen. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Yvon Mvogo is zo vaak als ’meevoetballende keeper’ bestempeld, dat er voorlopig een vloek op die kwaliteit lijkt te rusten. Het bleef niet bij de blunder in Groningen vorige week. Tegen FC Emmen (2-1) was het alsof er een mol het hoofd door de graszoden van het Philips Stadion stak en een terugspeelbal van Philipp Max zó over de voet van de goalie kopte. Mvogo werd nog gered na die 1-1 in de 83e minuut. Door Max en Maxi.