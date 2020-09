Sport kort: Nuggets dwingen beslissend duel af tegen Clippers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Nuggets dwingen beslissend duel af tegen Clippers

22.29 uur: De basketballers van Denver Nuggets houden in de NBA uitzicht op een plek in de finale van de Western Conference. Het zesde duel tegen Los Angeles Clippers eindigde in 111-98. Halverwege was de stand nog 47-63. De stand in de best-of-seven serie is nu 3-3. Het zevende en beslissende duel is dinsdag.

Nikola Jokic blonk met 34 punten, 14 rebounds en 7 assists uit bij de Denver Nuggets. Bij de Clippers was Paul George met 33 punten de meest trefzekere speler, gevolgd door Kawhi Leonard met 25 punten.

Los Angeles Lakers is al zeker van een plek in de finale van de Western Conference.

Voetbal: Charleroi nog altijd foutloos

20.17 uur: Charleroi heeft ook de vijfde wedstrijd in de Belgische voetbalcompetitie gewonnen. Het elftal van de Franse trainer Karim Belhocine versloeg ’op verplaatsing’ Zulte Waregem, 2-0.

Kaveh Rezaei scoorde na 71 minuten. Hij deed dat na voorbereidend werk van Shamar Nicholson. De speler uit Jamaica zorgde vervolgens in de 88e minuut zelf voor de 2-0.

Met het tot nu toe maximale haalbare van 15 punten heeft Charleroi een voorsprong van 5 punten op nummer 2 Standard Luik. Nummer drie en titelverdediger Club Brugge volgt op 6 punten.

Golf: Besseling gedeeld veertiende in Portugal

19.52 uur: Wil Besseling heeft de Portugal Masters afgesloten met de gedeelde veertiende plaats. De 34-jarige Nederlander ging in de slotronde in Vilamoura rond in 68 slagen.

Hij moest zeven toeslagen toegeven op George Coetzee, de Zuid-Afrikaan die het toernooi in de Algarve op zijn naam schreef.

Besseling steekt in goede vorm. Vorige week evenaarde hij met zijn derde plek in Andalusië zijn beste resultaat tot dusver op de Europese Tour. Hij eindigde begin december vorig jaar bij het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika eveneens op de (gedeelde) derde plaats. Ook twee maanden geleden in Oostenrijk maakte hij indruk met de derde plek in de eindstand.

Voetbal: Monaco naast koplopers Lille en Rennes

19.33 uur: AS Monaco heeft zich in Ligue 1 van Frankrijk naast de koploper Stade Rennes en Lille genesteld. De club van voormalig Bayern-coach Niko Kovac won in het eigen stadion van FC Nantes (2-1). De drie leiders hebben nu 7 punten uit 3 duels. De competitie is nog wat onoverzichtelijk. Zo speelden kampioen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille pas eenmaal.

Sofiane Diop zette Monaco al na een paar minuten op voorsprong, maar na een uur kwam Nantes op gelijke hoogte door Ludovic Blas. Willem Geubbels zorgde vervolgens voor de 2-1.

Stade Rennes won bij Nîmes (4-2). De doelpunten van Rennes kwamen op naam van van Serhou Guirassy (twee), Naif Aguerd en Benjamin Bourigeaud. Namens Nîmes zorgden Adrián Cubas en Zinedine Ferhat beiden een keer voor de gelijkmaker, 1-1 en 2-2.

Lille versloeg Metz, 1-0. De Braziliaan Luiz Araujo scoorde kort voor tijd.

Zeilen: Goud voor Heiner en zilver voor Bouwmeester

17.49 uur: Op het eerste grote evenement na het uitbreken van de coronacrisis, de Kielerwoche, hebben de zeilers van TeamNL goede prestaties geleverd. Nicholas Heiner, in de Finnklasse al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2021, won goud. Marit Bouwmeester (Laser Radial) verspeelde de hoofdprijs in de laatste race en moest genoegen nemen met zilver.

Bart Lambriex en Pim van Vugt zetten in de 49-er klasse een grote stap richting kwalificatie voor Tokio. Met de vierde plaats voldeden ze aan de eis van sportkoepel NOC*NSF. Op het WK van 2019 pakte dit team al de andere benodigde halve nominatie.

„Het is natuurlijk heel goed dat we weer kunnen racen”, zei Heiner. „Het was op z’n Duits een beetje overgeorganiseerd. Wel jammer dat niet alle toppers er waren. Ik ben zeker tevreden met het resultaat want je moet nog steeds goed varen en scherp zijn om te winnen. Op naar het Open Nederlands kampioenschap in Medemblik volgende week.”

Marit Bouwmeester werd 20e in de laatste race. „Een wat mindere dag”, was haar reactie. „Maar dat is niet zo vreselijk hoor. Ik miste een winddraaiing en gelijk daarna kwam een een dikke windvlaag. Deze week was vooral een training. Het is wat het is. Het was een goede voorbereiding op het EK.”

Atletiek: Nederlands record Van der Reijken op 300 meter steeple chase

17.32 uur: Irene van der Reijken heeft bij atletiekwedstrijden in Berlijn het Nederlands record op de 3000 meter steeple chase verbeterd. De 27-jarige atlete kwam zondag tot een tijd van 9 minuten en 34,80 seconden. Van der Reijken eindigde daarmee als zesde in de Duitse hoofdstad.

Het Nederlands record stond sinds 2009 op naam van Miranda Boonstra, die destijds bij de Nijmegen Global Athletics 9 minuten en 38,40 seconden klokte.

Motorsport: Cairoli grijpt macht bij afwezigheid Herlings in MXGP

17.28 uur: Motorcrosser Antonio Cairoli heeft de GP van Emilia Romagna, meetellend voor het wereldkampioenschap van de MXGP, gewonnen. De Italiaan profiteerde optimaal van de afwezigheid van de gekwetste Jeffrey Herlings.

Cairoli werd tweede in de eerste manche, achter de Spanjaard Jorge Prado. In de tweede omloop moest hij alleen de Sloveen Tim Gajser voorlaten. Cairoli heeft de leiding van het klassement van het WK overgenomen van Herlings. De Italiaan heeft nu 285 punten. Gajser volgt met 278 punten. Herlings (263 punten) zakte van de eerste naar de derde plaats.

Herlings kwam afgelopen woensdag zwaar ten val tijdens een training. De Brabander liep nekletsel op en moet minimaal vier grands prix missen. Glenn Coldenhoff werd achtste in de eerste manche en vijfde in de tweede omloop. De Nederlander staat nu zevende in de WK-stand.

Paardensport: Bles derde in Valkenswaard

16.52 uur: Springruiter Bart Bles is als derde geëindigd in de Grote Prijs van Valkenswaard. Hij bereikte het succes met zijn paard Kriskras, op de met 300.000 euro gedoteerde rubriek op de terreinen van voormalig olympisch ruiter Jan Tops. De Belg Gregory Wathelet won met Nevados, voor de Brit Scott Brash op Hello Jefferson.

Willem Greve werd met Carambole vierde in de wedstrijd, onderdeel van de Global Champions Tour. Maikel van de Vleuten, die in dit korte seizoen al vier Grands Prix won, bleef met Dana Blue deze keer buiten de barrage.

Motorsport: Morbidello boekt eerste zege in MotoGP

14.53 uur: Franco Morbidelli heeft zijn eerste overwinning geboekt in de MotoGP. De 25-jarige Italiaanse coureur uit het Yamaha-team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg was de sterkste in de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Misano. Morbidelli passeerde bij de start direct de van poleposition begonnen Spanjaard Maverick Viñales en reed op dominante wijze naar de winst. De Italiaan is al de vierde coureur dit jaar die zijn eerste overwinning boekt in de koningsklasse.

De Franse WK-leider Fabio Quartararo, gestart vanaf plek drie en teamgenoot van Morbidelli, beleefde een race om snel te vergeten. De 21-jarige Fransman kwam twee keer ten val en viel enkele ronden voor het einde uit. Quartararo moest de leiding in het WK-klassement afstaan aan de Italiaan Andrea Dovizioso, die als zevende over de finish kwam. Morbidelli kreeg op het podium gezelschap van landgenoot Francesco Bagnaia (tweede) en de Spanjaard Joan Mir (derde).

Voetbal: Zaniolo geopereerd aan linkerknie

14.18 uur: De Italiaanse international Nicolò Zaniolo heeft in Innsbruck een operatie ondergaan aan zijn linkerknie. De 21-jarige middenvelder van AS Roma, ploeggenoot van Justin Kluivert en Rick Karsdorp, scheurde maandag de voorste kruisband af tijdens het gewonnen duel in de Nations League met Oranje (0-1). Bij de operatie in een Oostenrijkse kliniek is de schade gerepareerd.

Zaniolo blijft enkele dagen in de kliniek en gaat daarna in Rome weer revalideren. De zevenvoudig international liep begin dit jaar ook al een zware knieblessure op. Zaniolo raakte tijdens het competitieduel met Juventus geblesseerd bij een duel met Matthijs de Ligt.

De Italiaan maakte begin juli zijn rentree in de Serie A. Hij staat weer voor een maandenlange revalidatie na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Donny van de Beek in de Johan Cruijff ArenA.

Boksen: grote corona-uitbraak binnen Duitse boksploeg

13:13 uur De trainingsstage van de nationale boksploeg van Duitsland in Oostenrijk heeft een vervelende wending gekregen. Een groot deel van de olympische equipe is besmet geraakt met het coronavirus. Zo hebben zestien van de achttien boksers positief getest en ook bij de zeven stafleden zijn besmettingen vastgesteld.

De Duitsers bereiden zich in Tirol voor op internationale wedstrijden in Keulen. In de aanloop naar de trainingsstage werd iedereen twee keer getest, met louter negatieve uitslagen. „We hebben een eigen vleugel in het hotel, een eigen eetzaal en een eigen ingang aan de zijkant van het hotel”, zegt directeur Michael Müller van de Duitse boksbond. „Onze boksers trainden alleen met elkaar. Het veiligheidsprotocol had niet beter kunnen zijn.”

Voetbal: minder prijzengeld voor Duitse clubs in bekertoernooi

12:29 uur Duitse voetbalclubs hebben 20 procent minder prijzengeld ontvangen tijdens de eerste ronde van het nationale bekertoernooi. Vanwege het coronavirus is er een kleinere prijzenpot ten opzichte van vorig jaar.

De 64 clubs die tijdens de eerste ronde van de DFB-Pokal in actie kwamen, streken allemaal 137.000 euro op. Vorig jaar lag dat bedrag nog op 175.500 euro. Verminderde televisie- en marketingrechten als gevolg van de coronacrisis zijn daar de grootste oorzaak van.

Financieel is het bekertoernooi dit seizoen een stuk minder interessant voor deelnemende clubs, zeker voor de laagvliegers. Clubs uit de derde divisie of lager moeten veel extra hygiënemaatregelen treffen en hebben bovendien minder inkomsten vanwege het lage aantal toeschouwers in de stadions. Ze krijgen wel 30.000 euro extra van de bond om bijvoorbeeld de coronatests te kunnen betalen.

Het is nog onduidelijk of de opbrengsten in de komende ronden in het bekertoernooi ook lager zijn. Normaal gesproken verdubbelt het prijzengeld bijna met iedere ronde.

Golf: geen progressie Van Dam in Amerikaanse hitte

10.45 uur Golfster Anne van Dam heeft op de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem geen progressie kunnen boeken in de derde ronde. De 24-jarige Gelderlandse had daar 73 slagen voor nodig, één boven par. Van Dam moest drie bogeys invullen op haar scorekaart en ze zette daar twee birdies tegenover.

De Nederlandse golfster staat met een totaal van 217 slagen na drie rondes op de gedeelde 53e plaats in het klassement. Van Dam was de ANA Inspiration op de snikhete golfbaan Rancho Mirage in Californië, waar het bijna 40 graden Celsius is, begonnen met een ronde van 70 slagen. Ze viel terug van de 19e naar de 44e plek door een 74’er in de tweede ronde.

De Canadese Brooke Henderson meldde zich zaterdag naast de Amerikaanse Nelly Korda aan kop met een ronde van 65 slagen. Beide golfsters gaan de laatste ronde in met een totaal van 204 slagen, twaalf onder par. De ANA Inspiration wordt normaal in april gespeeld, maar is vanwege het coronavirus verschoven. Publiek is niet welkom langs de baan.

Atletiek: Einde seizoen sprinter Van Gool

10:32 uur Sprinter Joris van Gool komt dit jaar niet meer in actie. De Nederlands kampioen op de 100 meter heeft een rugblessure. „De rest van mijn seizoen gaat in rook op”, schrijft Van Gool op Twitter.

De Brabander veroverde twee weken geleden bij de NK in Utrecht het goud op de sprint in een tijd van 10,17 seconden, een honderdste boven zijn persoonlijk record. Begin dit jaar pakte Van Gool ook de Nederlandse indoortitel op de 60 meter. „Ik ben gedwongen mijn seizoen te beëindigen vanwege een lichte rugblessure. Niet iets ernstigs, maar dit is niet de tijd om risico’s te nemen. Ik kom volgend jaar sneller en sterker terug. Ik ga er samen met mijn team voor zorgen dat het een geweldig olympisch jaar wordt.”

De Brabander, die volgend jaar wil meedoen aan de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio, had onder meer nog wedstrijden in Duitsland en Zwitserland op zijn programma staan. Hij zou ook meedoen aan de Gouden Spike in Leiden.

Basketbal: LA Lakers na 10 jaar terug in finale

08:45 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de finale bereikt van de Western Conference. Onder aanvoering van LeBron James, die 29 punten maakte en 11 rebounds pakte, beslisten de Lakers de best-of-sevenserie tegen Houston Rockets door het vijfde duel met 119-96 te winnen. Daardoor kwam de stand op 4-1 in het voordeel van de club uit LA.

De Lakers kwamen tien jaar geleden voor het laatst zo ver in de play-offs. Toen veroverden ze hun zestiende NBA-titel met onder anderen Kobe Bryant en Pau Gasol in de ploeg. Na vijf kampioenschappen in elf jaar zakte de zo succesvolle club uit Los Angeles ver weg. De komst van James, twee jaar geleden, zorgde ervoor dat de Lakers weer een ploeg werden om rekening mee te houden. Vorig seizoen misten ze nog de play-offs, maar dit jaar zijn James en co kandidaat voor de titel.