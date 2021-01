Chelsea en Hakim Ziyech verspelen punten bij debuut trainer Tuchel

De Londense club kwam op eigen veld tegen Wolverhampton Wanderers niet verder dan 0-0. Chelsea heeft 11 punten achterstand op koploper Manchester City.

Na een minuut of twintig zorgde Hakim Ziyech voor het eerste gevaar voor Chelsea. Het schot van de oud-Ajacied werd echter gekeerd door doelman Rui Patríc, die vlak voor rust een inzet van Antonio Rüdiger onschadelijk maakte.

Ziyech was meteen opgesteld door de nieuwe coach, die zijn landgenoot Timo Werner op de bank zette. Daar zat ook oud-Vitessenaar Mason Mount. Ziyech speelde meer vanaf het midden dan in zijn voorgaande duels bij de Londense club. Tuchel zei dat er aan zijn keuzes niet te veel waarde moest worden gehecht. „Ik moest na een training de opstelling maken, dat is eigenlijk niet fair naar de spelers toe.”

Vanwege tegenvallende resultaten had Chelsea trainer en oud-speler Frank Lampard, een icoon bij de club, weggestuurd. Tuchel was een maand geleden ontslagen bij Paris Saint-Germain, waarmee hij twee keer Frans kampioen werd en vorig seizoen nog in de finale van de Champions League stond.

Ki-Jana Hoever kwam meteen na rust in het veld bij de Wolves.