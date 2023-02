Premium Het beste van De Telegraaf

’Alle PL-clubs zien De Jong graag komen’ Lof vanuit Engeland voor Erik ten Hag én Frenkie de Jong na spektakel in Spanje

Erik ten Hag in onderonsje met Xavi. Ⓒ ANP/HH

FC Barcelona en Manchester United maakten er in het heenduel van de tussenronde van de Europa League een prachtig treffen van. In Camp Nou werd het 2-2. In de Engelse media is er weer de nodige lof voor United-manager Erik ten Hag en een United-icoon prijst het optreden van Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong.