Messi tweemaal trefzeker voor winnend Argentinië

Lionel Messi. Ⓒ ANP/HH

Argentinië heeft in voorbereiding op het WK in Qatar met 3-0 gewonnen van Honduras. Lionel Messi nam twee doelpunten voor zijn rekening in het oefenduel, dat gespeeld werd in het Hard Rock Stadium van Miami.