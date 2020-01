Spaanse media fileren Frenkie de Jong

Frenkie de Jong loopt richting de kleedkamers nadat hij tijdens de derby tegen Espanyol van het veld is gestuurd. Ⓒ REUTERS

Een bittere pil voor Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona pakte zaterdagavond zijn eerste rode kaart in zijn carrière en in diezelfde wedstrijd morste de Catalaanse club ook nog eens twee dure punten tegen hekkensluiter en stadsgenoot Espanyol. De Spaanse media waren niet te spreken over de dubbele gele kaart van de oud-Ajacied.