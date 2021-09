Max Verstappen over motorwissel: ’Dit was het beste moment’

Door het gebruiken van een vierde motor start Verstappen zondag achteraan in Sotsji. „We hebben alles in overweging genomen. Niet alleen de uitslag van de eerste training, maar ook kijkend naar het weer van zaterdag. Dit was het beste moment om het te doen”, aldus Verstappen.

Zaterdag wordt er veel regen verwacht in Sotsji. Mogelijk wordt de kwalificatiesessie verplaatst naar later op de middag of zelfs naar zondagochtend. Zijn nieuwe motor kon Verstappen tijdens de tweede training al uittesten.

In 2018 stoomde Verstappen op hetzelfde circuit van achteraan op naar de vijfde plek, achter Mercedes en Ferrari. „Maar toen was het gat met het middenveld wat groter. Ik denk dat het nu wat moeilijker zal worden om er doorheen te komen. Maar die straf moesten we toch een keer pakken. Als we het hier niet zouden doen, dan had het ergens anders gemoeten. We moeten er nu het beste van maken. En eerst maar eens zien wat het weer zaterdag gaat doen.”

