Augsburg-trainer Herrlich negeert coronaregels voor tandpasta

Hij gaf dit als voorbeeld hoe nieuw en ongebruikelijk de coronaregels zijn voor iedereen, bijvoorbeeld winkelen met een masker en een winkelwagentje. Want ook daar ging hij de mist mee in.

,,Onderweg merkte ik dat ik mijn beschermend masker was vergeten, ging weer naar de hotelkamer en pakte het. Toen ging ik daarna bij de super naar binnen en er was toevallig een verkoopster die me erop wees dat je daar alleen met een winkelwagen kunt komen.”

Daarna moest hij geld wisselen om een winkelwagentje te halen. Hij vergat ook dat echter helemaal, liep weer zonder winkelwagen de supermarkt binnen en werd vervolgens nóg een keer terechtgewezen.

FC Augsburg herstart komende zaterdag in de Bundesliga thuis tegen VFL Wolfsburg.