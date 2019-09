Ryan Babel Ⓒ VI Images

TALLINN - Ryan Babel (32) denkt dat er de komende jaren bij Oranje mooie dingen kunnen gebeuren. De vleugelaanvaller, die in Estland (0-4) weer uitstekend speelde en de eerste twee treffers voor zijn rekening nam, loopt al ruim veertien jaar mee bij het Nederlands elftal en heeft zodoende vergelijkingsmateriaal. „Dit is veel meer een team dan in 2008 of 2010”, prijst hij het groepsgevoel.