Strycova schakelt publiekslieveling Konta uit

Konta gold na haar halvefinaleplaats op Roland Garros als een van de outsiders op Wimbledon, ook omdat ze twee jaar geleden de laatste vier had gehaald.

De 33-jarige Strycova, die in de eerste set een 4-1-achterstand wist om te buigen, gaf aan dat het weleens haar laatste deelname op Wimbledon zou kunnen zijn. „Ik ben extreem blij, mijn stem trilt nog steeds en ik kan het niet geloven. Dit was een van mijn beste wedstrijden hier en ik heb nog nooit op Centre Court gespeeld”, zei Strycova.

Voor een plek in de finale neemt Strycova het op tegen Serena Williams, die eerder op de dag in drie sets van Alison Riske won. Ze troffen elkaar drie keer eerder en alle duels werden door Williams gewonnen. Vijf jaar geleden stond Strycova al in de kwartfinales in Londen, maar toen werd ze bij de laatste acht uitgeschakeld door Petra Kvitova.