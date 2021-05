KNVB wacht onderzoek Belgische bond naar gezang Noa Lang af

Na de wedstrijd bij Anderlecht (3-3) zongen Lang en Brugge-supporters „Liever dood dan Sporting-Jood”, om tegenstander Anderlecht te beledigen. Een uitspraak die intussen door de Pro League en verschillende politici werd veroordeeld.

„Voor discriminatie is geen plaats in het voetbal dat de KNVB nastreeft. Dat nemen wij altijd hoog op”, laat de Nederlandse voetbalbond weten. „Wat er hier precies aan de hand is, is in eerste instantie aan zijn club en de Belgische bond om te bepalen en op te pakken. We hebben begrepen dat zij een onderzoek zijn gestart. Zo werkt dat in Nederland ook. We wachten dit onderzoek af. Maar het zal duidelijk zijn dat we op het eerste gezicht niet blij mee zijn met deze beelden.”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekijkt of kampioen Club Brugge en Lang bestraft kunnen worden. Ook de Belgische bond betreurt de incidenten. „De KBVB veroordeelt alle vormen van discriminatie en racisme”, staat er in een verklaring. Het gezang wordt voorgelegd aan het Bondsparket, dat moet bekijken of Club en speler op basis van het reglement hiervoor bestraft kunnen worden.

Behalve de discriminerende liederen zal ook het titelfeestje tussen supporters en spelers beoordeeld worden door de bevoegde disciplinaire instanties, aldus de KBVB. Bij aankomst bij het trainingscomplex in Brugge sprongen spelers en technische staf in de armen van het publiek. De korpschef van Brugge liet al weten dat er proces verbaals zullen worden opgesteld. „De KBVB betreurt dat de huidige coronamaatregelen niet ten allen tijden werden gerespecteerd.”

Niemand kwetsen

Club Brugge nam het eerder op voor Lang. „Er was geen enkele antisemitische ondertoon”, verzekert de landskampioen. Lang zou niemand hebben willen kwetsen en „het spijt ons als dit wel is gebeurd.”

Club wijst erop dat Lang afkomstig is van Ajax, dat „de geuzennaam Joden met trots” zou dragen. Zelf worden Bruggelingen uitgemaakt voor ’boeren’, brengt de club in herinnering, en Anderlecht-supporters nu eenmaal voor ’Joden’. „Het zijn allemaal geuzennamen die vaak ook door supporters van de ploeg zelf aangenomen worden.”