Internationale media: ’Tweede periode van Koeman komt niet van de grond’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Teleurstelling bij de Nederlandse spelers na het verloren duel tegen de Kroaten. Ⓒ AFP

Het wil nog niet vlotten met het Nederlands elftal is de teneur in de internationale media nadat Oranje het niet lukte zich te plaatsen voor de finale van de Nations League. In De Kuip ging Nederland woensdagavond na verlenging onderuit tegen Kroatië (2-4).