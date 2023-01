Premier League-debuut Gakpo om snel te vergeten: Brighton overklast Liverpool

Vanaf de eerste minuut zat Brighton er bovenop bij The Reds en was het eein klein wonder dat het 0-0 stond bij rust. Zo gleed een keer Trent Alexander-Arnold een bal van de lijn, terwijl de thuisploeg ook zelf een aantal kansen verprutste.

Kort na de pauze was het wel raak, toen het weer helemaal open lag bij de achterhoede van Liverpool waar Virgil van Dijk flink wordt gemist. Solly March stond helemaal vrij en tikte binnen. Een paar minuten later maakte hij met een knap schot richting de verre hoek zijn tweede.

Gakpo kwam net zoals zijn aanvalspartner Mohamed Salah weinig in het stuk voor. De andere negen van Liverpool hadden enorm veel moeite om de twee te bereiken. Dik tien minuten voor tijd kreeg hij bijna een kans, maar doelman Robert Sánchez was er op tijd bij. Aan de andere kant werd het 3-0. Uitblinker March verlengde een inworp van de net ingevallen Joël Veltman, waarna Danny Welbeck knap afrondde.

Brighton klimt door de overwinning over Liverpool heen op de ranglijst en staat nu zevende. De ploeg van Jürgen Klopp bezet de achtste plaats.

Everton sust onrust niet

Everton is er niet in geslaagd om de sportieve crisis van zich af te spelen. In eigen huis tegen hekkensluiter Southampton verloren The Toffees met 1-2. Lang zag het er wel goed uit voor de thuisploeg, want via Amadou Onana werd het 1-0, maar in de tweede helft ging het compleet mis. James Ward-Prowse sloeg tweemaal toe.

Eerder op de dag was bekend geworden dat het bestuur van de club niet bij de wedstrijd aanwezig zou zijn. In een statement meldde de club dat dit de leden was aangeraden vanwege een „reële en geloofwaardige bedreiging voor hun veiligheid.”

Bekijk ook: Bestuur Everton niet aanwezig bij wedstrijd na ernstige bedreigingen

West Ham United verloor op zijn beurt met 1-0 van Wolverhampton Wanderers. Hierdoor bezetten West Ham, Everton en Southampton nu de drie degradatieplaatsen met alle drie vijftien punten.

Sevilla lijdt achtste nederlaag van het seizoen

Sevilla heeft in de uitwedstrijd tegen Girona al de achtste nederlaag van het seizoen geleden. De aanstaande tegenstander van PSV in de Europa League gaf tegen Girona een voorsprong weg en verloor met 2-1.

Tanguy Nianzou kopte na een klein kwartier raak uit een vrije trap van Ivan Rakitic. In de tweede helft maakte Cristhian Stuani al snel gelijk en vlak voor tijd bepaalde Yangel Herrera de eindstand.

Sevilla, waar Karim Rekik niet aan spelen toekwam, heeft dit seizoen pas drie keer gewonnen. Twee keer werd een zege geboekt in een uitwedstrijd en vorige week pakte de ploeg van trainer Jorge Sampaoli voor het eerst 3 punten op eigen veld. Sevilla staat zeventiende, één plek boven de degradatiezone.

PSV en Sevilla treffen elkaar op 16 en 23 februari in de tussenronde. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales.