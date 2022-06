Erik ten Hag ziet Nemanja Matic naar AS Roma vertrekken

„Roma is een grote club met fantastische fans en een algemeen bekende coach, José Mourinho, waardoor de beslissing om hier te tekenen heel eenvoudig bleek. Ik hoop dat we samen mooie dingen kunnen bereiken”, zegt Matic op de website van zijn nieuwe club.

De 33-jarige Matic komt transfervrij over van Manchester United, waar hij sinds 2017 speelde. Matic maakte in april al bekend dat hij United aan het einde van het Premier League-seizoen zou gaan verlaten. Het afgelopen seizoen was hij vooral bankzitter en kwam hij slechts 26 keer in actie namens de club, waarvan 17 keer in de Premier League.

Matic speelde eerder bij Chelsea, Benfica en Vitesse. Zijn nieuwe club, AS Roma, won afgelopen seizoen de eerste editie van de Conference League door Feyenoord in de finale te verslaan (1-0). In de Serie A eindigde ploeg als zesde.