Lewis Hamilton gaat ‘knielen’ bespreken met nieuwe Formule 1-baas

Crystal Palace-voetballer Louis Zaha zei onlangs bijvoorbeeld dat hij met het bekende gebaar stopt, omdat hij van mening is dat het niet langer toereikend is. ,,Iedereen moet zijn eigen beslissing kunnen nemen”, aldus Hamilton. ,,Het is een symbolisch gebaar. Op sommige momenten kan het veel impact hebben. We hebben nog niet besloten of we het dit jaar ook doen. Ik verwacht dat we daar in Bahrein wel over gaan discussiëren met Stefano, bijvoorbeeld.”

Hamilton doelt daarbij op Stefano Domenicali, de nieuwe Formule 1-baas. De geridderde Brit vraagt veelvuldig aandacht voor gelijkheid en gaat voorop in de strijd tegen racisme. Mercedes rijdt ook dit jaar met een zwarte auto. ,,Knielen is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Verandering is mogelijk en verandering is nodig. We zullen zien hoe we samen kunnen werken, hoe we als sport nog meer kunnen doen, zodat het niet meer nodig is om te knielen.”

De nieuwe Mercedes-bolide van Lewis Hamilton werd dinsdag gepresenteerd. Ⓒ Daimler AG

Onder anderen Max Verstappen, Charles Leclerc en Kimi Räikkönen droegen vorig seizoen voor elke race een shirt om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme, maar bleven wel staan. Hamilton: ,,Bij andere sporten zie je soms wel dat iedereen het doet. Iedereen maakt z’n eigen keuze. Ik denk dat we veel kunnen bereiken. Vorig jaar stond er in Oostenrijk voor het eerst in zeventig jaar een jonge, zwarte vrouw op het podium (Stephanie Travers, red.). Dat geeft mensen voor de televisie wellicht het idee: oké, ik kan dus ook een engineer worden. Ongeacht welke huidskleur je hebt.”

Voormalig coureur Christijan Albers kijkt uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. „Nooit eerder waren er zoveel supersterren in de Formule 1 als nu”, zegt hij in de laatste Formule 1-podcast: