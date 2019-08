Exclusief Cocu: nu al thuis in Engeland

Phillip Cocu Ⓒ Getty Images

Terug in de voetbalwereld. En ook nog eens in het walhalla, dat hem altijd trok als speler maar nooit werkelijkheid voor hem werd. Acht maanden na zijn gedwongen vertrek uit Istanbul voelt Phillip Cocu (48) zich als een vis in het water bij Derby County. „Drie keer heb ik als speler een transfer naar Engeland moeten afwijzen of kwam men er met mijn club niet uit, nu ben ik hier toch beland. Geweldig.”