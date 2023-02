FC Twente zonder Sadilek, maar met Zerrouki en Pröpper tegen PSV

„Michal heeft spierschade en dat is serieuzer dan we hadden gehoopt”, zegt Jans. „Hij is er een aantal weken uit.”

Sadilek ontbrak vorig weekend ook al tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij Twente ontbreken naast Sadilek ook Daan Rots, Przemyslaw Tyton en Wout Brama. Eerder in de week werd bekend dat Mathias Kjølø uit de roulatie is door een kaakbreuk.

Go Ahead

FC Twente verloor vorige week met 2-0 bij Go Ahead Eagles en raakte zodoende de aansluiting met koploper Feyenoord kwijt. De ploeg van Jans zag de achterstand op de Rotterdammers daardoor oplopen tot 9 punten. „Dat was een dikke onvoldoende”, zei Jans over die wedstrijd. „Die wedstrijd hebben we besproken en daarna afgesloten. We moeten vooruit en zondag laten zien dat we beter kunnen dan tegen Go Ahead Eagles.”

De club uit Enschede staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie.

Jetro Willems

Jetro Willems behoort tot de wedstrijdselectie van FC Groningen voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De linksback tekende eerder deze week een contract bij de nummer 17 van de Eredivisie.

De 28-jarige Willems zat zonder club. De 22-voudig international speelde vorig jaar voor het laatst bij de Duitse club Greuther Fürth.

Abraham

De Zweedse spits Paulos Abraham is voorlopig uitgeschakeld. Vrijdagochtend heeft hij een knieoperatie ondergaan, maar de Groningers verwachten dit seizoen nog over hem te kunnen beschikken.

FC Groningen - Excelsior begint zaterdag om 16.30 uur. Excelsior staat vijftiende met zes punten meer dan de Groningers: 20 om 14.