F2-coureur Richard Verschoor: ’Na de race in Oostenrijk stonden we te janken’

Niet eens zozeer omdat Verschoor (22) nog flink moet lobbyen en onderhandelen om zich opnieuw te verzekeren van een stoeltje in de opstapklasse voor volgend jaar, maar omdat Zandvoort volgend jaar ontbreekt op zowel de Formule 2- als de Formule 3-kalender. Die laatste klasse doet het circuit in de duinen deze editie al niet meer aan.

„Voor mij als Nederlandse coureur erg jammer, maar tegelijkertijd kijk ik extra uit naar dit weekeinde”, aldus Verschoor, vorig jaar tweede in de hoofdrace voor eigen publiek. „Ik denk dat we er goed voor staan en het is zeker een baan die ons goed ligt. Ik verwacht dat we echt iets moois kunnen laten zien.”

Richard Verschoor boekte dit jaar een emotionele zege in Oostenrijk. Ⓒ Foto’s ANP/HH

"Voorlopig is dit een jaar van ups en downs"

Verschoor bezet momenteel de achtste plaats in de Formule 2-stand. Met nog races in Zandvoort, Monza en Abu Dhabi te gaan mikt hij op een betere klassering. „Ik hoop de top-5 nog te halen. Voorlopig is dit een jaar van ups en downs. Het is helaas net iets te vaak voorgekomen dat we achter de feiten aanliepen”, zegt de coureur uit Benschop. „Voor veel coureurs, en dus ook voor mij, zijn de races in Zandvoort en Monza heel bepalend voor de toekomst. Het is leuk dat we nog in Abu Dhabi rijden, maar dat is pas eind november en dan zijn alle contracten voor 2024 wel afgewikkeld.”

Zakendoen om te racen

Zoals bekend heeft Verschoor geen manager en regelt hij al zijn zakelijke deals zelf. Geen sinecure, wetende dat ook in de Formule 2 een coureur bij sommige teams miljoenen in moet brengen om een stoeltje te verkrijgen. „Ik ben alle opties aan het bekijken en vind het super dat Van Amersfoort Racing mij dit jaar de kans heeft gegeven. Dat waardeer ik zeer, dus als er een mogelijkheid is ga ik zeker met ze in gesprek voor volgend jaar. Het is altijd een uitdaging om mijn budget rond te krijgen, want het blijft een hoop geld. Ik haal er ook veel energie uit en vind het leuk om te doen, om mensen enthousiast te maken. Toen ik dit jaar in Oostenrijk won, stond ik met drie of vier partners gewoon te janken. Omdat het zo’n bijzonder weekeinde was, met de overwinning maar ook vanwege het overlijden van Dilano van ’t Hoff op Spa-Francorchamps.”

Extra stap zetten

Verschoor hoopt er volgend jaar nog een vierde jaar in de Formule 2 aan vast te kunnen plakken en een extra stap te kunnen zetten. „Ik voel dat ik er klaar voor ben om mee te strijden in de top”, stelt hij. „Wat ik mooi vind om te zien, is dat het enorm leeft. Er zijn veel sponsoren die mij al jaren steunen en die het mooi vinden als ik nog een jaar kan doorgaan. Ik voer al veel gesprekken voor volgend seizoen, omdat ik er vroeg bij wil zijn. Ik vind de loyaliteit van veel partijen prachtig om te zien. Zo staat een van mijn partners, Top Events, in Zandvoort, Monza en Abu Dhabi nog veel prominenter op de auto nadat ik ze een soort hoofdsponsor-pakket heb aangeboden. Met zulke dingen ben ik heel blij, want ik heb het ook hard nodig.”