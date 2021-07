Bernie Ecclestone uit kritiek op straf Lewis Hamilton: ‘De straf paste niet bij de misdaad’

’’In het verleden zouden we hebben gezegd dat het erbij hoorde, en dat dit een race-incident was. Het was duidelijk dat iedereen zijn best deed om het kampioenschap te winnen. Als de stewards echter wilde ingrijpen, dan had Lewis meer moeten krijgen dan een tien seconden straf. Het had dertig moeten zijn”, aldus de oud coureur in gesprek met The Daily Mail.

Ecclestone legt de schuld van de crash duidelijk bij de zevenvoudig wereldkampioen neer. „Lewis zat er niet voor op het moment dat ze botste. Het was niet zijn bocht. Hij lag bijna een halve wagenlengte achter. Dat is waarom hij Max aan de achterkant raakte en niet aan de voorkant. Tien seconden was niet terecht. De straf paste niet bij de misdaad. Als je dan toch een straf moet geven, wat je soms niet eens hoeft te doen, dan was dit niet de juiste straf. Het was niet genoeg.”