Premium Het beste van De Telegraaf

Manusje-van-alles Dylan van Baarle zet zinnen op WK in België

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

„Zowel fysiek als mentaal ben ik helemaal niet moe”, zegt Dylan van Baarle, die deze Vuelta een wat andere rol bij Ineos-Grenadiers heeft dan in de Tour de France. Ⓒ Getty Images

ALBACETE - Zomerreces is niet aan Dylan van Baarle besteed, integendeel. Het 29-jarige manusje-van-alles van Ineos-Grenadiers trekt van de ene koers naar de andere en vertoont nog altijd geen sporen van vermoeidheid. Aanvankelijk stond hij er niet op voor de Ronde van Spanje, maar Van Baarle diende - net terug uit Japan - zelf een verzoek in om te rijden. Om ploegmaten Egan Bernal of Adam Yates aan de eindzege te helpen, maar ook zijn topvorm verder aan te scherpen. Want Van Baarle heeft zijn zinnen gezet op het WK in België.