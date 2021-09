Ridgeciano Haps belandde na ziekte vader in het ziekenhuis: ’Mentaal en fysiek zo gebroken’

„Ik wil mijn verhaal met jullie delen”, zo begint Haps op Instagram. „Mijn vader had anderhalf jaar geleden last van zijn borst. Hij had een MRI-scan laten maken en zo kwamen we erachter dat hij longkanker had in fase 3. Dat betekende dus dat het 50/50 was of hij het zou overleven of niet.”

De situatie rondom zijn vader had zijn weerslag op Haps zelf. „Ik was mentaal en fysiek zo gebroken. Omdat ik het met bijna niemand erover heb gehad, heb ik een jaar lang ermee gelopen totdat ik het lichamelijk en geestelijk niet meer aan kon om te voetballen. Ik ben daardoor ook nog eens paar dagen in het ziekenhuis beland.”

Inmiddels gaat het beter met Haps én zijn vader. „We hebben met de familie veel gebeden, ook met de kerk, en de gebeden zijn gehoord. Hij is een overwinnaar! Een paar maanden geleden hebben we te horen gekregen dat hij is genezen van zijn longkanker. Papa, ik ben ontzettend blij dat jij deze dag met mij heb kunnen meemaken en we danken God voor zijn liefde, goedheid, trouw en genade!”