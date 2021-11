Premium Het beste van De Telegraaf

Zlatan opnieuw in opspraak richting WK: ’Op deze manier ben ik perfect’

Door onze Telesportredactie

Zlatan Ibrahimovic tussen de Spanjaarden Jordi Alba en Pau Torres. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zlatan Ibrahimovic moet met Zweden de zware route van de play-offs zien te doorstaan om een ticket voor het WK in Qatar te bemachtigen. De 40-jarige aanvalsleider moet het eerste duel wel geschorst toekijken nadat hij in het groepsduel met Spanje een niet al te slimme, maar wel ’fatale’ gele kaart kreeg. „Maar ik zou het zo weer doen. Honderd procent”, zo peinst de vedette er niet over om spijt te betuigen van zijn actie jegens Cesar Azpilicueta. Het was waarschijnlijk niet het laatste, maar zeker niet het eerste veelbesproken incident in de carrière van de markante Zweed.