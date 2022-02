Alessandro Covi schrijft tweede etappe op zijn naam Wout Poels valt aan, maar komt tekort voor ritzege in Ruta del Sol

Wout Poels (links) voor de start van de tweede etappe. Ⓒ Getty Images

De Italiaanse wielrenner Alessandro Covi heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De renner van UAE Team Emirates kwam in een heuvelachtige rit over 150 kilometer na een korte, lastige klim als eerste boven in Alcalá del Sol.