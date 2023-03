Mark van Bommel één zege verwijderd van eerste prijs met Antwerp FC

Janssen miste in de penaltyserie de eerste, maar zag zijn doelman Jean Butez er twee stoppen. De Argentijn Gaston Avila schoot Antwerp vervolgens naar de finale. Daarin stuit de ploeg van Van Bommel op KV Mechelen.

Antwerp, met de Nederlanders Gyrano Kerk, Calvin Stengs,Jurgen Ekkelenkamp en Janssen in de basis, had het beste van het spel voor rust. Zo kreeg onder anderen Janssen twee mogelijkheden en zag Kerk een schot geblokt worden.

Janssen was in de tweede helft de gevaarlijkste man op het veld. De Oranje-international schoot tien minuten na rust met een fraaie vrije trap de 1-0 binnen, waarna hij tien minuten later de paal raakte. Ook Kerk was dicht bij de belangrijke tweede treffer, maar na een mooie rush schoot hij wild naast. Union, dat speelde met de Nederlanders Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi, zag Victor Boniface naast schieten.

Ook in de verlenging waren de beste kansen aanvankelijk voor Antwerp, al kwam Union naarmate de tijd vorderde vaker in de buurt van het doel van Butez, met name via PSV-huurling Yorbe Vertessen. In de strafschoppenserie miste Janssen, normaal zo trefzeker vanaf 11 meter. De Kosovaar Arbnor Muja maakt gelijk na een misser van Union-invaller Simon Adingra. Avila zorgde vervolgens voor grote vreugde in stadion De Bosuil.