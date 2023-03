Mark van Bommel één zege verwijderd van eerste prijs met Antwerp: ’Mooi hoe ze vochten’

Janssen miste in de penaltyserie de eerste, maar zag zijn doelman Jean Butez er twee stoppen. De Argentijn Gaston Avila schoot Antwerp vervolgens naar de finale. Daarin stuit de ploeg van Van Bommel op KV Mechelen.

Antwerp, met de Nederlanders Gyrano Kerk, Calvin Stengs,Jurgen Ekkelenkamp en Janssen in de basis, had het beste van het spel voor rust. Zo kreeg onder anderen Janssen twee mogelijkheden en zag Kerk een schot geblokt worden.

Janssen was in de tweede helft de gevaarlijkste man op het veld. De Oranje-international schoot tien minuten na rust met een fraaie vrije trap de 1-0 binnen, waarna hij tien minuten later de paal raakte. Ook Kerk was dicht bij de belangrijke tweede treffer, maar na een mooie rush schoot hij wild naast. Union, dat speelde met de Nederlanders Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi, zag Victor Boniface naast schieten.

Ook in de verlenging waren de beste kansen aanvankelijk voor Antwerp, al kwam Union naarmate de tijd vorderde vaker in de buurt van het doel van Butez, met name via PSV-huurling Yorbe Vertessen. In de strafschoppenserie miste Janssen, normaal zo trefzeker vanaf 11 meter. De Kosovaar Arbnor Muja maakt gelijk na een misser van Union-invaller Simon Adingra. Avila zorgde vervolgens voor grote vreugde in stadion De Bosuil.

Vechtersmentaliteit

Van Bommel was na het bereiken van de Belgische bekerfinale vooral blij met de vechtersmentaliteit van zijn ploeg. „Het heeft een hoop krachten gekost en waarschijnlijk ook enkele blessures”, zei de Nederlander na de zege na strafschoppen op Union. „Ik ben trots op de manier hoe mijn jongens hebben gepresteerd. Het was mooi om te zien hoe ze gevochten hebben. Zo wil je als trainer dat je team voetbalt.”

Antwerp verloor de uitwedstrijd tegen Union eerder met 1-0. Dankzij een doelpunt van Vincent Janssen maakte de huidige nummer 3 die achterstand ongedaan. Antwerp nam de strafschoppen uiteindelijk beter. „Dit is het mooiste dat je kan meemaken als speler en als trainer, die ontlading. Ik heb genoten, ook al stond ik bol van de spanning”, sprak Van Bommel, die zondag in de competitie KV Mechelen ontvangt. „We moeten snel schakelen. Maar hier mogen we wel wat langer van genieten dan van een ’gewone’ overwinning in de competitie.”