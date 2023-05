Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Griekspoor kan tegen Hurkacz laten zien dat gedrag slechts een incident was

Het was een opmerkelijk gezicht op de openingsdag van Roland Garros. Tijdens de eerste wedstrijd van Tallon Griekspoor besloot zijn coach Kristof Vliegen aan het begin van de derde set te vertrekken, nadat de Nederlander verbaal een aantal keer flink de grens was overgegaan. In het restant van het duel moest hij het doen zonder de aanwijzingen van zijn trainer.