Opmerkelijk: FC Nantes oefent 2 keer tegen Anderlecht ondanks 3 coronabesmettingen

Beide teams staan achter gesloten deuren op de jeugdaccommodatie in Brussel twee keer tegenover elkaar, in een duel van 2x45 minuten en in een wedstrijd van 2x30 minuten.

Volgens Nantes vertoont het besmette drietal geen ziekteverschijnselen. Het gaat om speler Marcus Coco, een staflid en een medewerker. De Franse formatie benadrukt dat de clubleiding de coronasituatie nauwlettend in de gaten houdt. „Alleen de negatief geteste spelers reizen naar België”, verzekert Nantes, dat op 1 augustus ook tegen Charleroi oefent.

