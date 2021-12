Premium Het beste van De Telegraaf

Linkspoot keert vijf maanden na bewogen transfer als andere speler terug in De Kuip Steven Berghuis speelt en gedraagt zich beter na vertrek bij Feyenoord: ’Komt door goede spelers bij Ajax’

Door Mike Verweij en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Steven Berghuis maakt indruk in zijn eerste halve seizoen in dienst van Ajax. „Steven heeft me niet verrast, hij voldoet aan de verwachtingen”, zegt zijn trainer Erik ten Hag. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Alle ogen bij de Klassieker zijn gericht op Steven Berghuis, die uitgerekend op de dag van zijn beladen terugkeer in De Kuip zijn 30e verjaardag viert. Hoezeer voetballers ook balen van spelen in lege stadions, ditmaal zal de Ajax-speler dolgelukkig zijn met de afwezigheid van publiek, want de dreigementen na zijn beladen overstap van Feyenoord naar Amsterdam waren massaal en ver over de grens. Ajax, Feyenoord en de politie halen alles uit de kast om de terugkeer van Berghuis zonder incidenten te laten verlopen.