Geplaagd Juventus houdt punt over aan thuisduel met Atalanta

Ademola Lookman had in Turijn een groot aandeel in de treffers van Atalanta, waar Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplaats hadden. Teun Koopmeiners ontbrak door een schorsing. Lookman opende de score voor de bezoekers. Maar Juventus kwam nog voor de rust terug door een benutte strafschop van Ángel Di María en een treffer van Arkadiusz Milik. Aan de tweede treffer ging een fraaie aanval via een hakje van Di María en een voorzet van Nicolò Fagioli vooraf.

Atalanta kwam meteen in de tweede helft weer gelijk via Joakim Maehle, die de bal kreeg van Lookman, naar binnen trok en raak schoot. Lookman maakte zelf vervolgens zijn tweede met een kopbal. Uit een vrije trap zorgde Danilo voor de 3-3.

Juventus kreeg afgelopen week 15 punten in mindering omdat de club in het verleden zou hebben gesjoemeld met transferwaardes van spelers om zo aan de financiële regels te voldoen. Juventus zou daarmee zakken naar de middenmoot. De club uit Turijn kondigde al aan in beroep te gaan tegen de straf.