’ASO gaat coronaprotocollen Tour de France versoepelen’

Die verspoeling zal er nu ook komen, weet de Franse krant L’ Equipe. Vooral de maatregel dat bij twee positieve gevallen de hele ploeg naar huis moet worden gestuurd, stootte de vertegenwoordigers tegen de borst.

Dinsdagavond reageerde Marc Madiot bij de Franse krant. „We hebben een rustige discussie gehad”, vertelde de manager van Groupama-FDJ. „De opzet is namelijk eenvoudig: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen wil Parijs halen, zowel de organisatie als de ploegen zullen er daarvoor alles in het werk stellen.”

Het is niet bekend welke richtlijnen precies versoepeld zullen worden. De UCI moet die uitzonderingen ook nog goedkeuren.