Robin Frijns grijpt net naast zege in Formule E-race

De race werd voortijdig afgevlagd vanwege een rode vlag-situatie, veroorzaakt door een crash van Jake Dennis. Frijns was gestart vanaf pole position.

Nyck de Vries won de eerste E-Prix in de elektrische klasse op vrijdag. Door een softwareprobeem in de aandrijflijn van Mercedes kon de Nederlander op zaterdag niet in actie komen tijdens de kwalificatie. In de race eindigde hij als veertiende.

De Vries behoudt wel de leidende positie in de WK-stand.